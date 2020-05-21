"Потанцуйте пока дома". Алтайские власти ответили на просьбу открыть ночные клубы

Жительница Алтайского края оставила комментарий на странице губернатора Виктора Томенко в социальной сети Instagram с просьбой открыть ночные клубы.

"Виктор Петрович, откройте, пожалуйста, клубы. Танцевать очень хочется. Год не танцевала. Знала бы, что так будет..." – написала пользователь с ником lidia_sw777.

Отметим, что комментатор дождалась ответа с официального аккаунта правительства Алтайского края.

"Здравствуйте, Лидия! Как только стабилизируется ситуация в Алтайском крае, Вы обязательно потанцуете в клубе. А сегодня это можно делать дома вместе со своими домочадцами", – посоветовали авторы страницы.

Напомним, развлекательные заведения в Алтайском крае закрыты из-за пандемии коронавируса. Как уже сообщал amic.ru, по данным на 21 мая в регионе зарегистрировано 1 111 инфицированных. Девять человек, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.