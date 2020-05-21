Посевная кампания 2020 года в Алтайском крае идет в штатном режиме, однако тревогу вызывает малое количество влаги в почве в отдельных территориях. Об этом 21 мая в своем докладе в рамках заседания правительства региона рассказал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

По его словам, всего планируется отвести под различные культуры около 5,2 млн га земли. Это соответствует показателям прошлого года. Чеботаев отметил, что аграрии обеспечены всем необходимым: минеральными удобрениями, ГСМ, семенами.

Между тем краевой Минсельхоз обращает внимание на небольшое число дождей в апреле-мае в отдельных районах. Это уже привело к дефициту влаги. Речь идет о Кулундинской и Приалейской зонах.

За два весенних месяца осадков выпало значительно меньше нормы, плюс ко всему осенние запасы влаги оказались далеки от многолетних, отметил Александр Чеботаев.

По данным на начало текущей недели, яровой сев в Алтайском крае выполнен на 54% площадей – это около 2,5 млн га. Темпы посевной превышают уровень прошлого года на треть.

Зерновые и зернобобовые культуры в данный момент в крае занимают 1,5 млн га (50% от плана), кормовые культуры посеяны на 135 тысячах га (45%). Из масличных культур лен уже посеян на 70% плановых площадей, рапс – на 72%, подсолнечник – на 83%.