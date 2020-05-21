За восемь часов. Сбербанк израсходовал годовой лимит средств для сельской ипотеки

C момента запуска программы сельской ипотеки под 3% Сбербанк за восемь часов принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

"Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению сельской ипотеки составляет 97 миллионов рублей на один год. Всего за восемь часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 миллиардов рублей на сельскую ипотеку", – цитирует сообщение издание.

По условиям программы приобрести недвижимость можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а на первичном рынке – только у юрлица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях российских регионов, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита в 5 млн рублей доступна для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, для других субъектов РФ – 3 млн рублей. Первоначальный взнос по сельской ипотеке начинается от 15%, а максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.