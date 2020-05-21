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Молодой врач умер в Алтайском крае

, ИА "Амител"
О смерти медика сообщили в Кытмановской больнице

Фото: crb-kitmanovo.zdravalt.ru

Врач Кытмановской ЦРБ Михаил Зубарев скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Зубарев работал в должности анестезиолога-реаниматолога. Причину его смерти раскрывать не стали.

"На его счету не один десяток спасенных жизней. Его отличала огромная работоспособность и умение выходить с достоинством из сложных ситуаций. Михаил Юрьевич был отличным другом, товарищем, коллегой, – рассказали в больнице. – Михаил Юрьевич был скромным, талантливым и имел большой авторитет в коллективе. Больница потеряла большого профессионала и врача от Бога".

Михаил Зубарев родился в селе Червово. С отличием окончил среднюю школу, после чего поступил в Алтайский государственный медицинский университет.

После окончания вуза с 2014 года трудился в Кытмановской ЦРБ. Неоднократно был поощрен благодарностями и грамотами. В 2019 году занесен на Доску почета Кытмановского района.

Ранее amic.ru писал, что медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты.

Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.

Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.05.2020 18:11
- гость -

Переутомление или пневмония ?

21.05.2020 18:21
гостья

вот горе какое, такой молодой! Царствие небесное...

21.05.2020 18:25
Барнаулец

То есть информацию от чего умер не раскрывают, но ниже почему-то пишут суммы, выплачиваемые при короновирусе...интереееесно)))

21.05.2020 18:26
- гость -

Причину его смерти раскрывать не стали.
---------------
Самоубийство что ли? Несчастный случай,короновирус или приступ сердечный причин нет скрывать.

21.05.2020 18:30
- гость -

Не факт, что последние два месяца он работал в Кытманово.

21.05.2020 18:34
- гость -

Соболезнования семье...
Судя по описанию был очень достойный Человек.

Всем: все же носите маски, не кучкуйтесь.
Если даже на 10% снизится риск заболевания, риск заражения других, это уже много стоит, может быть будут спасены чьи-то жизни.

21.05.2020 18:46
- гость -

носите маски, не кучкуйтесь.
------------------------------
Носите противогазы, тогда не заболеете. Фильтры раз в день меняйте на противогазах. Противогаз протирайте дома антисептиком.

21.05.2020 18:47
- гость -

Курс на приобретение мифического "колективного иммунитета" будем продолжать?
Стоят чьи-то идеи экспериментаторов от медицины, современных Менгеле, вот таких жертв?
Или гуманнее пойти по пути сохранения жизни людей, чем беспокоиться об открытии ночных клубов?

21.05.2020 19:35
- гость -

21.05.2020 18:46
- гость -
носите маски, не кучкуйтесь.
------------------------------
Носите противогазы, тогда не заболеете. Фильтры раз в день меняйте на противогазах. Противогаз протирайте дома антисептиком.
-------------
Какой махровый эгоизм! Такие же как ты, наплевав на всех, носятся пьяными по улицам на авто. Потом что им на всех положить. Как и тебе.

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