Молодой врач умер в Алтайском крае

Фото: crb-kitmanovo.zdravalt.ru

Врач Кытмановской ЦРБ Михаил Зубарев скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Зубарев работал в должности анестезиолога-реаниматолога. Причину его смерти раскрывать не стали.

"На его счету не один десяток спасенных жизней. Его отличала огромная работоспособность и умение выходить с достоинством из сложных ситуаций. Михаил Юрьевич был отличным другом, товарищем, коллегой, – рассказали в больнице. – Михаил Юрьевич был скромным, талантливым и имел большой авторитет в коллективе. Больница потеряла большого профессионала и врача от Бога".

Михаил Зубарев родился в селе Червово. С отличием окончил среднюю школу, после чего поступил в Алтайский государственный медицинский университет.

После окончания вуза с 2014 года трудился в Кытмановской ЦРБ. Неоднократно был поощрен благодарностями и грамотами. В 2019 году занесен на Доску почета Кытмановского района.

Ранее amic.ru писал, что медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты.

Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.

Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.