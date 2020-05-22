Модный аксессуар, который спасет мир: самые оригинальные защитные маски

Гигиенические маски прочно вошли в нашу жизнь и, скорее всего, будут еще долгое время с нами. Они уже стали настоящей частью гардероба, как, скажем, носки или шапка. С ними проходят недели высокой моды, люди начали подбирать маски под одежду. Дизайнеры, ателье и типографии предлагают все больший выбор масок на любой вкус и цвет. А некоторые из них – настоящее произведение искусства.