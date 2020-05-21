Президент России Владимир Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня во всей стране. Об этом глава государства сообщил на совещании по ситуации в системе образования.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", — сказал Путин, подчеркнув, что школы должны помочь выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Президент также напомнил, что единый госэкзамен в текущем учебном году будут сдавать только те, кто намерен поступать в вузы. Аттестаты при этом выдадут всем выпускникам независимо от того, сдадут ли они ЕГЭ.