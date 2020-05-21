Два сотрудника магазина "Леруа Мерлен" в Барнауле заболели коронавирусом

У двух сотрудников магазина "Леруа Мерлен", расположенного на Павловском тракте в Барнауле, диагностировали коронавирус. Об этом amic.ru сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Зараженных и контактировавших с ними сотрудников поместили на карантин, им выдали предписания о самоизоляции. В общей сложности с работы сняли 11 человек. Как уточнили в ведомстве, речи о закрытии магазина пока не идет.

Как сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, оперштаб Алтайского края сообщил о 57 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. Общее число заразившихся выросло до 1111, а 573 человека из них уже выздоровели (+27 за последние сутки).