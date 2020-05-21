На Корбалихинском руднике сменили вахту после массового заражения

21 мая работники Корбалихинского рудника сменили вахту после массового заражения на территории предприятия, сообщили amic.ru в пресс-службе компании АО "Сибирь-Полиметаллы".

Перед сменой вахты все помещения компании дезинфицировали, а новую смену продержали положенное время в обсервации, рассказал директор предприятия Иван Дроздов.

"До начала вахты у них были взяты пробы на новую коронавирусную инфекцию. 19 мая стали известны результаты анализов, — уточнил руководитель АО. — У всех обследованных сотрудников они отрицательные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено".

По его словам, в течение всего срока вахты за сотрудниками будут наблюдать врачи. На территории предприятия действует масочный режим.

Работникам несколько раз в день измеряют температуру. Кроме того, поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами, а также облучают воздух бактерицидными лампами.

До смены вахты всю работы выполняли 144 сотрудника, что соответствует половине штата. Приходилось нелегко, признаются вахтеры.

"Работу было необходимо выполнять вне зависимости от количества рабочих рук. Поэтому многие трудились за двоих, — рассказал начальник подземного участка закладочных работ Корбалихинского рудника Андрей Броцман. — Было не просто, однако эта ситуация научила нас многому, в том числе тому, как мобилизоваться в сложной ситуации и не допустить срывов производства".

Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека.

Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса у еще 37 работников рудника. В дальнейшем число зараженных продолжило расти, что стало причиной решения закрытия въезда и выезда транспорта в Змеиногорском районе. К концу апреля количество зараженных на предприятии составило 143 человека.