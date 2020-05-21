В России предложили узаконить самоизоляцию

Член Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова предложила на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция" и предусмотреть случаи и порядок его введения, сообщает РИА "Новости".

По словам сенатора, поправки предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Она пояснила, что нужно установить "правила игры" на случай, если в будущем еще придется принимать меры, аналогичные тем, которые потребовались в период пандемии коронавируса.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян", – заявила Рукавишникова.

По последним данным, в России зарегистрировано 317 554 случая заражения коронавирусом и 3099 смертей. Число излечившихся пациентов составляет 92 861.