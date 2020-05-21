Из рубцовской больницы выписали всех ковидных пациентов

Из инфекционного отделения Рубцовской ЦРБ выписали последних пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает портал rubtsovsk.info.

Несмотря на это, медицинским работникам учреждения до сих пор нельзя прекращать карантин. Им позволят вернуться к родным только после того, как они проведут в изоляции две недели и успешно сдадут тесты на COVID-19.

Стоит отметить, что в другом медучреждении Рубцовска до сих пор лечатся десятки пациентов с коронавирусом.

Речь идет об инфекционном госпитале, который развернули на базе городской больницы № 3. По данным на утро 21 мая, в нем 41 пациент и 65 человек персонала, в том числе врачи, медсестры и санитарки.