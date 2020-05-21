Следственный комитет проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, СКР запросил информацию у посольства Бельгии с целью выяснить, связана ли сенатор с этой страной. Также следователи намерены побеседовать с журналистами и установить, как и с помощью каких источников они узнали о возможном гражданстве члена Совфеда.

Ранее ряд СМИ писали о наличии у Елены Мизулиной вида на жительство в Бельгии. Тогда сенатор заявила, что у нее "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах", а эти сведения назвала "просто смешными". Также она напомнила, что входит в санкционные списки и призвала провести проверку и наказать издания за клевету.