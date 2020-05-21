Baza: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

У руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

На первые симптомы недомогания Кадыров пожаловался еще несколько дней назад, однако первоначально он списывал это на ОРВИ. Позже состояние главы Чечни начало быстро ухудшаться, и врачи посоветовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Кадырова уже диагностировали поражение легких, однако COVID-19 у него только под подозрением.

По последним данным, в России зарегистрировано 317 554 случая заражения коронавирусом и 3099 смертей. Число излечившихся пациентов составляет 92 861. В Чеченской Республике инфекцию выявили у 1026 человек. 635 из них выздоровели, а 11 – скончались.