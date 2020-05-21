Алтайских чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

По материалам прокурорской проверки против алтайских чиновников возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверяющие выявили нарушения бюджетного законодательства в Управлении жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска.

"Проверкой выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог муниципального значения, в том числе из резервного фонда администрации города, – уточнили правоохранители. – В частности, учреждением произведена двойная оплата выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также оплачены фактически невыполненные работы на сумму 4,2 млн рублей".

Расследование уголовного дела взято на контроль в республиканской прокуратуре.

Ранее amic.ru писал, что прокуратура Горно-Алтайска через суд добилась вынесения штрафа первому заместителю мэра республиканской столицы.

Правоохранители провели проверку после жалоб местных жителей на то, что на их обращения вовремя не реагируют. По результатам ревизии стражи порядка установили, что процесс рассмотрения обращений граждан в мэрии действительно должным образом не выполнялся.