Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах

Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, который будет содержать сведения о населении России, сообщает пресс-служба палаты.

В него войдут актуальные данные о гражданине: ФИО, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее сведений, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. При этом защищать регистр от несанкционированного доступа также будет ФНС.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а некоторые его нормы – с 1 января 2024 и с 1 января 2025 года.

В Госдуме подчеркнули, что такая система поможет бороться с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплате налогов, а также сборов и других обязательных платежей.