Полицейские разбили служебное авто в погоне за байкером в Барнауле

Фото: Антон Попов / vk.com/barneos22

Служебный автомобиль ДПС на высокой скорости врезался в ограждение на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик.

Фото и видео с места аварии очевидцы выложили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Барнаульцы утверждают, что водитель патрульной машины Scoda не справился с управлением в погоне за байкером.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, уточнив, что по факту аварии назначена проверка.

"По предварительным данным, ДТП произошло, когда сотрудники ДПС предпринимали меры по пресечению нарушений ПДД со стороны водителя мотоцикла, который превышал скоростной режим и выезжал на встречную полосу", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки примут решения в соответствии с законодательством, уточнили в полиции.