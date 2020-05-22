Ливни с градом и туман. О погоде в Алтайском крае 22 мая

В пятницу, 22 мая, на территории Алтайского края ожидается туман, грозы и ливни с градом, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит от +20°С до +25°С. В отдельных районах края будут кратковременные дожди и грозы, по востоку – сильные ливни с градом. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, его скорость при порывах будет достигать 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет +20...+22°С. Утром – туман, а во второй половине дня – кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.