Доктор Мясников развеял главный миф о ношении медицинских масок

Доктор Александр Мясников развеял одно из популярных заблуждений о ношении медицинских масок, назвав чушью высказывания о том, что две стороны одноразовых средств защиты предназначены для разных целей.
"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов – якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", – сказал врач в видеоролике YouTube-канала "Стопкоронавирус.рф".
Медик подчеркнул, что маску можно надевать любой стороной, главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.
"Что касается сторон маски, то микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и специалисты в МЧС", – резюмировал Мясников.
Комментарии
Доктор Мясников развеял популярный миф о том, что он доктор
ну, таки Мясников известный
вирусолог проктологспециалист везде
примелькался уже
Судить их надо вместе с друганом Соловьёвым - после смены этой безумной власти!
Не нравится он мне что-то. Лучше доктора Комаровского послушаю... или Малышеву.
Это подтвердили и специалисты в МЧС
Пресслужба МЧС - прихлебатели! Они же говорили, что маски носить вредно!