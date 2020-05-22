Доктор Мясников развеял главный миф о ношении медицинских масок

Доктор Александр Мясников развеял одно из популярных заблуждений о ношении медицинских масок, назвав чушью высказывания о том, что две стороны одноразовых средств защиты предназначены для разных целей.

"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов – якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", – сказал врач в видеоролике YouTube-канала "Стопкоронавирус.рф".

Медик подчеркнул, что маску можно надевать любой стороной, главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

"Что касается сторон маски, то микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и специалисты в МЧС", – резюмировал Мясников.