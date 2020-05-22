Вахтовик c Алтая привез коронавирус на Сахалин

Одним из четырех заболевших коронавирусной инфекцией за сутки в Сахалинской области стал уроженец Алтая, сообщает портал sakhalin.info.

О заразившемся известно, что он приехал в регион на заработки. В каком именно из двух Алтаев проживает вахтовик, в СМИ не уточнили.

Примечательно, что трое остальных заболевших также незадолго до болезни посещали другие регионы. Они вернулись на Сахалин после отпуска и учебы.

Ранее amic.ru писал, что 217 вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении, доставили специальными авиарейсами в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России в регион вернулись только те, у кого тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Несмотря на результаты анализов, рабочих дополнительно обследуют врачи региона. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.