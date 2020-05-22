Ученые показали процесс, который делает рак неизлечимым

Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли механизм образования метастазов рака, которые делают заболевание неизлечимым, сообщает Lenta.ru. Они могут образоваться за несколько лет до постановки диагноза, а после успешно противодействовать терапии.

Ученые определили нуклеотидную последовательность всей кодирующей части генома в 457 образцах первичных опухолей и метастазов, отобранных у пациентов с тремя типами рака: колоректального, молочной железы и легких.

Одну часть из них подвергли воздействию терапии, другую же оставили без какого-либо вмешательства.

По результатам исследования они выяснили, что лечение способствует запуску своеобразного "естественного отбора" в метастазах – они начинают быстро мутировать и в результате противодействуют терапии.

После этого они смешиваются с вторичными очагами, которые возникли до медицинского вмешательства. Под воздействием мутаций такие вторичные очаги становятся невосприимчивыми к лекарствам, уверены ученые.