Бомж заживо сжег двоих собутыльников в Барнауле

Следователи завершили расследование уголовного дела против 41-летнего бездомного по факту убийства двух лиц, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следователями, в декабре 2019 года обвиняемый пришел на теплотрассу к знакомым, которые также не имели определенного места жительства.

В ходе распития спиртного у них возник конфликт. Обвиняемый сначала жестоко избил 56-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, а затем бросил в них бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В результате бездомная сгорела заживо, а ее знакомый получил обширные ожоги, от которых скончался в больнице.

Бомж свою вину не признал. Он подтверждает, что избил своих знакомых, но отрицает, что после этого их поджег.

"Однако следствием защитная версия мужчины была опровергнута собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз", – уточнили в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.