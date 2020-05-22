Рособрнадзор назвал все даты проведения ЕГЭ в 2020 году

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ в 2020 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной этап стартует 29 июня – в этот день проведут экзамены по географии, литературе и информатике. 2 и 3 июля в школах состоится аттестация по русскому языку, разделенная на два дня для уменьшения числа школьников в кабинетах.

6 июля выпускников ждет профильная математика, 9 июля – физика и история, а госэкзамен по обществознанию и химии запланирован на 13 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть запланирована на 18 и 20 июля.

Как уточнили в Рособрнадзоре, в расписании также предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Как ранее сообщил amic.ru, Владимир Путин предложил начать основную волну единых государственных экзаменов для выпускников школ с 29 июня. ЕГЭ в нынешнем учебном году будут сдавать только те, кто намерен поступать в вузы.