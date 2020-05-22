Медсестру из Тульской области, надевшую прозрачный костюм, не будут штрафовать

К медсестре из Тульской области, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм из-за жары, не будут применять штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, график работы, ставшей известной на всю страны медработницы, не изменился, а начальство лишь ограничилось объяснительной беседой, не применив к ней никаких штрафных санкций. Сама девушка комментировать ситуацию отказалась.

Ранее amic.ru сообщил, что медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице вышла на смену в надетом на купальник прозрачном костюме.

Свои действия она объяснила тем, что в медучреждении было очень жарко, поэтому девушка решила не надевать одежду, однако региональный Минздрав не оценил её действий и выдал дисциплинарное взыскание.