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Ракетные войска под Барнаулом получат новые пусковые установки ЯРС

, ИА "Амител"
Ядерные боеголовки способны поразить цель на расстоянии более пяти тысяч километров
Фото: dfnc.ru

Фото: dfnc.ru

Два полка ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом до конца года вооружат мобильным комплексом ЯРС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела боевой подготовки РВСН Виктора Фотюка.

"В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс ЯРС еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения", – сказал Фотюк.

ПГРК "ЯРС" – современный  российский пусковой комплекс, оснащенный твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. С прошлого года ими начали заменять в российских войсках устаревшие "Тополь-М". Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.

Ранее amic.ru сообщил, первый полк с ПГРК "ЯРС" начал свое боевое дежурство еще в декабре 2019 года. В общей сложности в РВСН находится порядка 200 таких установок.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 09:37
макс

Господи, счастье то какое!!!

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