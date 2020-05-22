Жителям Алтайского края дали возможность улететь из Таджикистана

Вывозной чартер по маршруту Душанбе – Красноярск организуют российские власти 26 мая. Помимо красноярцев, покинуть Таджикистан на этом самолете могут жители Алтайского края, республик Алтай, Тыва, Хакасия, Кемеровской, Иркутской, Томской, Новосибирской, Омской областей.

На данный момент на рейс зарегистрировались около 200 человек, сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Таджикистан – РФ". Сколько из них жителей Алтайского края – неизвестно.

Все прилетевшие должны будут пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Как уже сообщал amic.ru, из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили лишь чартеры, которые возвращают соотечественников на родину.