Рубцовчанка потеряла 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу

Жительница Рубцовска лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации полиции, женщина разместила объявление о продаже инструмента на одной из торговых площадок в Сети. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который был готов купить оборудование, однако находился в другом регионе. Мужчина согласился перевести деньги за технику на банковскую карту в качестве предоплаты.
Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела со своей кредитной карты 150 тысяч рублей на номера сотовых телефонов, присланных аферистом. Не дождавшись переводов, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Уже установлено, что аферист звонил из Челябинской области.
Комментарии
Сбербанк, сделайте предупреждение в каждом СМС, что не нужно сообщать никому данный код! ну сколько можно этих "разводил" кормить?
22.05.2020 11:16
- гость -
Сбербанк, сделайте предупреждение в каждом СМС, что не нужно сообщать никому данный код! ну сколько можно этих "разводил" кормить?
не поможет
22.05.2020 11:16
- гость -
сейчас чуть ли не каждый утюг знает - что нельзя никому говорить коды и прочее, а люди все равно это делают. вы точно уверены что это поможет?
Как , Карл?! Если день ги должны ей, зачем она переводит свои?
зачем она переводит свои?
она сдачу сдавала. у мошонников мелочи не было