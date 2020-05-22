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Рубцовчанка потеряла 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу

, ИА "Амител"
Мошенники заставили женщину перевести деньги с кредитной карты
myseldon.com

myseldon.com

Жительница Рубцовска лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации полиции, женщина разместила объявление о продаже инструмента на одной из торговых площадок в Сети. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который был готов купить оборудование, однако находился в другом регионе. Мужчина согласился перевести деньги за технику на банковскую карту в качестве предоплаты.

Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела со своей кредитной карты 150 тысяч рублей на номера сотовых телефонов, присланных аферистом. Не дождавшись переводов, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Уже установлено, что аферист звонил из Челябинской области.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 11:16
- гость -

Сбербанк, сделайте предупреждение в каждом СМС, что не нужно сообщать никому данный код! ну сколько можно этих "разводил" кормить?

22.05.2020 11:19
- гость -


22.05.2020 11:16
- гость -

Сбербанк, сделайте предупреждение в каждом СМС, что не нужно сообщать никому данный код! ну сколько можно этих "разводил" кормить?

не поможет

22.05.2020 11:35
- гость -

22.05.2020 11:16
- гость -

сейчас чуть ли не каждый утюг знает - что нельзя никому говорить коды и прочее, а люди все равно это делают. вы точно уверены что это поможет?

22.05.2020 11:40
Filin

Как , Карл?! Если день ги должны ей, зачем она переводит свои?

22.05.2020 11:43
- гость -

зачем она переводит свои?

она сдачу сдавала. у мошонников мелочи не было

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