Особые условия в новых обстоятельствах. Лизинг стал дешевле в пять раз

Новые условия для лизинга создали специально для предпринимателей, которым необходимо новое оборудование и техника, но финансовые возможности из-за коронавируса сильно ограничены.

Новая лизинговая программа называется "Устойчивое развитие". Минимальная сумма сделки теперь не 2,5 миллиона рублей, а всего 500 тысяч. А максимальный срок лизинга увеличили с 60 до 84 месяцев.

Программа создана Алтайским фондом МСП для поддержки предпринимателей в условиях изоляции, чтобы приобрести имущество в лизинг им стало гораздо проще.

Новые условия позволяют установить индивидуальный график платежей. Правда, при сохранении ставки в размере 6% по лизингу отечественного оборудования и 8% – иностранного.

Еще есть возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также снижен размер авансового платежа до 10%.

"В непростых условиях особенно важно использовать все возможности и инструменты поддержки бизнеса. Смягчение условий лизингового продукта сделает его более доступным для тех, кто получает, а также позволит сохранить спрос на оборудование для производителей. Это даст возможность сохранить рабочие места и поддержит производства с высокой добавленной стоимостью", – отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Для предпринимателей, кто уже оформил лизинг, но столкнулся с финансовыми сложностями, тоже предусмотрели отсрочки по уплате на 3-6 месяцев.

Обратиться за консультацией по оформлению имущества в лизинг на льготных условиях можно в центр мойбизнес22.рф по телефону 8 800 222 83 22 (доб. 113, 114).

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт