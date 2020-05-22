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Алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП со служебной машиной

, ИА "Амител"
Автоинспекторы в аварии не пострадали
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Полиция проведет проверку по факту ДТП с полицейской машиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел во время погони за мотоциклистом, который нарушал правила дорожного движения, превышая скоростной режим и выезжая на встречную полосу. Стражи порядка в результате ДТП не пострадали.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик служебный автомобиль ДПС на высокой скорости врезался в ограждение. Тогда очевидцы утверждали, что водитель патрульной машины не справился с управлением в погоне за байкером.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 10:22
- гость -

ГТА переиграли

22.05.2020 10:28
krash

Если разобраться, для чего в городе спортивный байк с несколькью сотнями лошадей? на работу ездить по пробкам и знакам сограничением 40км? - явно нет.

Так может изнааально запретить в черте города данные девайсы. вообще на учет не ставить, и изымать их на парковках. хочется двухколесной езды для поездки по городу - покупайте мопед. Хочется скорости - вон за город. Правила для всех едины.

А то у нас группа из пары десятков хрустов, не дают всему городу по ночам спать.

22.05.2020 10:35
- гость -

Хочется скорости - вон за город.
А там, по вашей логике не более 90 км/ч
Явно избыток лошадей получается под наездником))))

22.05.2020 10:38
krash

22.05.2020 10:35
- гость -
Там хотя бы людям спать не мешают. да и на еще большей скорости больше шанса, что нарушитель не вернется.

22.05.2020 10:43
- гость -


22.05.2020 10:35
- гость -
Особенно когда наездник еще не опытен!

22.05.2020 11:03
- гость -

Так и хочется процитировать Сеню Горбункова. Я был в Италии, там тоже довольно строгие правила, в т.ч. за городом, в т.ч. даже на платных магистралях. Так там для любителей многих лошадиных сил открыты специальные гоночные трассы (по типу Формулы 1 и проч.). Платишь сколько-то евро и катаешься до посинения. Ну или пока бензинине кончится. А добираются гонщики-любители до трассы на фургончике. Там принято, если смог позволить себе мощный мотоцикл, позволь его и содержать. Так что у европейцев мотоцикл - друг человека.

22.05.2020 11:39
- гость -

У полицанв от непомерного жалования скоро харя треснет
А они не могут справится с кучкой подонков, которые ночью, своими серунами, весь аул раком поставили
А завтра война случись, спасут они власть???

22.05.2020 12:16
гость

22.05.2020 11:39
- гость -
У полицанв от непомерного жалования скоро харя треснет
А они не могут справится с кучкой подонков, которые ночью, своими серунами, весь аул раком поставили

Ау,начальник ГИБДД и УВД АК ! Сотрудники ГИБДД (а такжеППС)днем исчезают домой спать??? Нет ни одного днем!!!! Или стоят на тех же местах,где медом намазанр - не оторвать!!!!!
ГДЕ Ваша работа?

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