Алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП со служебной машиной

Полиция проведет проверку по факту ДТП с полицейской машиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел во время погони за мотоциклистом, который нарушал правила дорожного движения, превышая скоростной режим и выезжая на встречную полосу. Стражи порядка в результате ДТП не пострадали.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик служебный автомобиль ДПС на высокой скорости врезался в ограждение. Тогда очевидцы утверждали, что водитель патрульной машины не справился с управлением в погоне за байкером.