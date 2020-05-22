Алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП со служебной машиной

Полиция проведет проверку по факту ДТП с полицейской машиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел во время погони за мотоциклистом, который нарушал правила дорожного движения, превышая скоростной режим и выезжая на встречную полосу. Стражи порядка в результате ДТП не пострадали.
Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик служебный автомобиль ДПС на высокой скорости врезался в ограждение. Тогда очевидцы утверждали, что водитель патрульной машины не справился с управлением в погоне за байкером.
Комментарии
ГТА переиграли
Если разобраться, для чего в городе спортивный байк с несколькью сотнями лошадей? на работу ездить по пробкам и знакам сограничением 40км? - явно нет.
Так может изнааально запретить в черте города данные девайсы. вообще на учет не ставить, и изымать их на парковках. хочется двухколесной езды для поездки по городу - покупайте мопед. Хочется скорости - вон за город. Правила для всех едины.
А то у нас группа из пары десятков хрустов, не дают всему городу по ночам спать.
Хочется скорости - вон за город.
А там, по вашей логике не более 90 км/ч
Явно избыток лошадей получается под наездником))))
22.05.2020 10:35
- гость -
Там хотя бы людям спать не мешают. да и на еще большей скорости больше шанса, что нарушитель не вернется.
22.05.2020 10:35
- гость -
Особенно когда наездник еще не опытен!
Так и хочется процитировать Сеню Горбункова. Я был в Италии, там тоже довольно строгие правила, в т.ч. за городом, в т.ч. даже на платных магистралях. Так там для любителей многих лошадиных сил открыты специальные гоночные трассы (по типу Формулы 1 и проч.). Платишь сколько-то евро и катаешься до посинения. Ну или пока бензинине кончится. А добираются гонщики-любители до трассы на фургончике. Там принято, если смог позволить себе мощный мотоцикл, позволь его и содержать. Так что у европейцев мотоцикл - друг человека.
У полицанв от непомерного жалования скоро харя треснет
А они не могут справится с кучкой подонков, которые ночью, своими серунами, весь аул раком поставили
А завтра война случись, спасут они власть???