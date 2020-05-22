Россиянин в костюме старика украл более 20 миллионов рублей из банкоматов

Сотрудники полиции в Пензе задержали 39-летнего мужчину по подозрению в кражах денег из банкоматов. Но на записях с камер технику "обчищал" старик.
В начале апреля 2020 года мужчина похитил из банкоматов более 20 миллионов рублей. На записи видно, как к устройству подходит пожилой мужчина. При помощи специального ключа он изымает кассету с купюрами и уходит.
Оказалось, что подозреваемый использовал латексную маску старика. Кроме того, он имел форменную одежду и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Свою вину подозреваемый признал и рассказал, где хранит деньги.
Видео: "Инцидент Барнаул"
Комментарии
два вопроса: где он ключ нашел? и как спалился? хотя возможный ответ - он сам инкассатор, но прошу помощи в поиске ответом на эти два вопроса.
Красавчик! По машине вычислили наверное?
Странно что ни у кого не вызвало подозрений что старик копается в банкоматах???