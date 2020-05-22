+74. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 1185

Еще у 74 человек выявили коронавирус в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В Барнауле зарегистрирован 61 новый случай, в Славгороде – 5, в Тюменцевском районе – 2, в Павловске, Бийске, Новоалтайске, Бийском, Советском и Тальменском районах – по одному.
Таким образом, на 22 мая в регионе лабораторно подтверждено 1185 случаев инфицирования.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 21 мая, было зафиксировано 57 случаев заражения COVID-19. Также стало известно о вспышке коронавируса в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов.
Губернатор Виктор Томенко попросил жителей региона соблюдать масочный режим, а предпринимателей – не провоцировать людей на скапливание большого количества народа.
Комментарии
Понеслось
В остальных регионах спад или стабилизация. У нас двукратное увеличение темпов роста. С чем это связано?
То ли еще будет после открытия санаториев в Белокурихе!!!
в реале болеют в 10 раз больше! и 90% без симптомов! обычный грипп...орви... от них умирали больше людей! но это просто политизированность, чтобы загнать в рамки людей и проще чтобы людьми управлять! это намек на то, что экономику и дальше будут давить, предприятия загибаться... вот это цель власти! Если бы правительство хотело улучшить ситуацию, то еще в начале весны бы все исправило действенными методами и заботой о людях!
Виктор Петрович, может хватит уже "просить жителей соблюдать масочный режим"? Может пора начать "жестко требовать"?
Служебное расследование в АКБ. будет ?
22.05.2020 13:03
гость
Государство заботится, вас же просят носить маски. Все бы одели- давно бы все закончилось. Нет, орать, как упертые будут, что их свободу ограничивают. Орете- получите, распишитесь. С такими темпами прироста еще долго в изоляции находиться будем, а значит, экономика все больше будет проседать.
власти наплевать.... чем больше цифры заболевшим, тем лучше.... это же статистика для них, что они работают! Лукашенко оказался самый адекватный и в Швеции тоже!
Требовать начните с себя. Надеятся на лечебную помощь глупо . А это моя жизнь Основные вспышки в АК никак не связаны с масочным режимом.
12:56 -=SP= "-Понеслось"
Читаем 31 марта 2020 г., 17:32, ИА "Амител":В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения COVID-19"
Там первый комментарий: "ну вот и понеслось...."
Стабильно так несемся. Вы бы побаловали нас другими комментариями...
22.05.2020 13:08
- гость -
государство заботится когда выдают маски бесплатно и различные средства в самом начале! государство заботится когда правильно вводит закрытие границы и нужны запреты в самом начале! государство заботится когда не душат экономику и не оставляют людей без денег!
гостю 13:00
сегодняшнюю статистику нам сделала больница, спасибо за это Минздраву и руководству первой городской!
Виктор Петрович, введите уже наконец-то масочный режим! Не на бумаге, не для отчета перед Москвой. Если не хотите штрафовать людей игнорирующих ношение масок, так штрафуйте хотя бы магазины, которые обслуживают таких клиентов. Вы почему-то поддержали поргашей бизнесменов, разрешили им работать в период самоизоляции а они сейчас плевать хотели на Ваши указы и распоряжения, повесили только на входе объявления о масочном режиме и не более
власть показала с самого начала что не смогла предотвратить начало эпидемии, потом не захотела обезопасить людей! А все очень просто - не умеют ставить цели, не умеют ставить задачи, не умеют контролировать все это, и конечно не хотят! зачем? ведь проще потом распилить деньги на это.... это как строительство дорог - не нужно строить качественно, выгоднее распилить деньги, чтобы потом часто ремонтировать!
22.05.2020 13:05
- гость -
Виктор Петрович, может хватит уже "просить жителей соблюдать масочный режим"? Может пора начать "жестко требовать"?
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А как он будет жестко требовать? Помните, мы здесь требовали более месяца назад,в апреле, от него, что необходимо обеспечить население медицинскими масками, делать как Китай и Израиль? Какие только гадости нам писали в ответ!
Вот сегодня его тоже станут обзывать "Паникер!" и ползти в саване на Черницкое
Раньше хоть цепочки отследить можно было, а сейчас уже разобраться сложно. Толпа на остановках, общественный транспорт битком. Масочный режим почти никто не соблюдает., а контроль за исполнением МР полностью отсутствует. Так что все вполне объясним рост.
22.05.2020 13:15
- гость -
Виктор Петрович, введите уже наконец-то масочный режим! Не на бумаге, не для отчета перед Москвой. Если не хотите штрафовать людей игнорирующих ношение масок, так штрафуйте хотя бы магазины, которые обслуживают таких клиентов. Вы почему-то поддержали поргашей бизнесменов, разрешили им работать в период самоизоляции а они сейчас плевать хотели на Ваши указы и распоряжения, повесили только на входе объявления о масочном режиме и не более
+100500
Напринимал Витя доминиканок, башкиров, москалей и эскадрильи из Таиланда
А население отдувается
возможно Виктор Петрович хороший человек, и даже хороший руководитель.... но мысленно он давно работает в Москве.... выводы очевидны давно!
Согласен. Во многих торговых точках есть администраторы или охранник. Так почему бы по примеру Европы, не впускать в магазин несколько покупателей, выйдут, запустить следующую партию. Без масок не обслуживать. Это же не стоит денег. И сохранится бизнес и покупатели. Это же так просто и без затрат
13:03
Балабол - человек, который балаболит то, чего не знает, и знать не может. Вы очень на него похожи.
22.05.2020 13:10
Гость
Требовать начните с себя. Надеятся на лечебную помощь глупо . А это моя жизнь Основные вспышки в АК никак не связаны с масочным режимом.
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Еще как связаны. В больнице первой помощи врачи без масок по реанимации ходят - теперь там вспышка коронавируса.
22.05.2020 13:17
гость
власть показала с самого начала что не смогла предотвратить начало эпидемии, потом не захотела обезопасить людей!
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Не знаю, как Путин, а местная власть, по моему впечатлению таких задач не ставила: Предотвратить эпидемию, обезопасить людей
13:09 гость "власти наплевать..Лукашенко оказался самый адекватный и в Швеции тоже!"
Количество смертей на 1 миллион жителей
Швеция - 384
США - 291
Россия - 21
Беларусь - 20
Балабол - человек, который балаболит то, чего не знает, и знать не может.
Как вы верно Мясо Дария Донцова отписали. Прямо все слова в тютельку.
Пусть просит денег у Москвы и раздает населению, устраивает карантин.
Если основные катализаторы заражения - продолжение завоза и инфицирование на рабочих местах.
Вчера в магните был во власихе. да навешли предупреждений , что не обслуживают без масок. Но черт возьми я один был в маске. передомной обслужили троих члоевек и за мной стоала девушка в маске а следом целая семья без маскок.
Кроме того продавцы там в странных масках БЕЗ закрытия носа, лишь рот прикрыт. Это нормально?
А рядом вообще в гаражных воротах мужик торговал овозами и фруктами. естественно без масок.
А по городу едешь полные площадки и парки без масок.
А правда, что в Лируа двоих подтвержденных нашли? Можно узнать в каком магазине? Я вчера там был, в длинной очереди стоял.
Почему от людей скрывают места заражения? Я беспокоюсь за свою семью и хочу знать, не контактировал ли я с заразными!
Если проверить всех жителей Барнаула, то получится что зараженных +1000 ежедневно... и болеют уже 10% населения.... и еще 10% уже давно переболело без симптомов! Зимой и в начале весны помните какой грипп был и сколько людей тяжело болели и долго не могли выздоровить.... сколько умерли никто не собирался считать! а тогда все было хуже! сколько людей болеют вирусом герпеса? - 90% людей.... давайте введем карантин... ведь есть осложнения и можно умереть!
22.05.2020 13:15
гость
сегодняшнюю статистику нам сделала больница, спасибо за это Минздраву и руководству первой городской!
Первая городская у барнаульцев самая лучшая по оказанию экстренной помощи, врачи замечательные, медработники старательные. Почему их не обеспечили необходимыми средствами защиты?
22.05.2020 13:31
krash
На Павлике
22.05.2020 13:31
krash
В той,где ты был.Ближайшей к Власихе.
13:31krash "Я беспокоюсь за свою семью и хочу знать, не контактировал ли я с заразными!"
Не рекомендую вам посещать с семьей такие страны, как Голландию, США, Бельгию, Италию, Великобританию, Швецию, Беларусь, Францию, где очень много заболевших на 1 миллион населения
22.05.2020 13:15
- гость -
В больницах строгий масочный режим, а случившееся в больнице доказывает что маски это просто обдирание народа. Головой надо думать и не более. И всего этого не случилось бы если бы обнуленный не спрятался в бункере и ни скинул все на губеров, а ввел бы чс и жесткий карантин с закрытием регионов и страны. Ну и соответственно с обеспечением населения средствами защиты. Но нет же кубышка важнее и ближе к карману чем народ страны.
А правда, что в Лируа двоих подтвержденных нашли? Можно узнать в каком магазине? Я вчера там был, в длинной очереди стоял.
Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов.
Ну наверное из сегодняшних 61 еще добавилось.
Все требуют от губернатора жесткости насчет масок, начни лучше каждый с себя ведь большенство сделали для себя выбор зачем я буду одевать маску мне же наплевать на своих близких заболеют ну и пусть за то у меня свобода ни кто не заставит меня одеть маску, а что кто то из близких уйдет на тот свет по барабану. Маски бесплатно ? Да какая проблема сшить самим, и купить многоразовую не проблема.
Леруа работает....пивнушки работают.....а почему спортзалы не могут работать? вообще не понимаю логики властей по закрытию сфер деятельности
@ Икона оказалась китайской подделкой»: патриарх Кирилл рассказал, почему ему не удалось остановить коронавирус в Москве
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал, почему эпидемии коронавируса в Москве не удалось избежать даже после того, как он объехал столицу с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» в салоне ведомственного автомобиля. По словам предстоятеля, икона оказалась китайской подделкой, изготовленной в 1961 году.
Внутреннее расследование, проведённое РПЦ, показало, что в послевоенный период икона XVII века пропала из хранилища Свято-Ульяновского женского монастыря и была заменена на подделку. Химический анализ состава краски показал, что она была изготовлена на Уханьском заводе лакокрасочных изделий. На задней стороне иконы обнаружилась надпись: «Матушке Октябрине в подарок от посольства КНР по случаю 50-летия и в связи с полётом Юрия Гагарина в космос». Таким образом предстоятелю пришлось работать с поддельной иконой, не обладающей благодатными свойствами, необходимыми для остановки эпидемии коронавируса.@
Последние два дня прибавка-общежитие и больница, сколько даст Леруа Мерлен через неделю-две? Там постоянно очень много народа, очереди на кассы, большая скученность. Сколько дней заболевшие там работали со скрытой формой?
В больнице первой помощи врачи без масок по реанимации ходят - теперь там вспышка коронавируса.
Вы там лежали или работаете?
Леруа работает....пивнушки работают.....а почему спортзалы не могут работать? вообще не понимаю логики властей по закрытию сфер деятельности.
Согласен. Большее негодование вызывает тот факт, что ограничения сняли для большинства сфер, но не для всех. А из-за высокого интеллекта наших соотечественнико, которые от голода и нехватки денег толпами гуляют, катаются на транспорте без масок, растаскивают заразу, статистика заболеваний растет. Соответственно чем дольше статистика будет плохой, тем дольше будут продолжаться ограничения, тем сильнее будут возбухать все причастные.
Если уж допускать к работе, так уж всех. А продлевать ограничения - так тоже в равных условиях и наглухо. Но увы, имеем что имеем