Новую площадку для мини-футбола построят в Барнауле

В сквере Химиков в Октябрьском районе постоят площадку для мини-футбола. Она будет расположена рядом с детским игровым комплексом, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

"Спортивная площадка будет построена за счет внебюджетных средств, которые выделены Фондом социального содействия Александра Прокопьева и Фондом Владимира Шаманова "Защитники Отечества". Договор с подрядной организацией о выполнении работ представители фондов подписали 20 мая", – говорится в сообщении.

Поле на площадке будет освещаться, а вокруг установят трибуны для болельщиков и раздевалки. Обустройство спортивного объекта инициировано администрацией Октябрьского района.