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В Барнауле ночью из окна выпала пожилая женщина

, ИА "Амител"
Пенсионерка погибла
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Ночью в Барнауле из окна дома выпала пожилая женщина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, несчастный случай произошел по адресу Павловский тракт, 60а. Тело пенсионерки обнаружил утром мужчина, который поехал на работу и остановился покурить.

Подробности и причины падения неизвестны, однако местная жительница сообщила, что старушка находилась на попечении у родственников и проживала в их квартире. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Как ранее сообщал amic.ru, 21 мая следователи предъявили 71-летнему жителю Новичихинского района обвинение в убийстве односельчанки. Пожилой мужчина в состоянии опьянения поссорился с возлюбленной на почве ревности.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 10:35
- гость -

Не выдержала самоизоляции?

22.05.2020 10:44
Гость

10:35, не смешно.

22.05.2020 10:57
- гость -

"...обнаружил утром мужчина, который поехал на работу и остановился покурить".

Очень ценная информация, без нее новость и не напишешь

22.05.2020 11:14
Ну а как

Ну не на ходу же курить...

22.05.2020 11:32
- гость -

Скончалась от Ковид 19...

22.05.2020 11:38
- гость -

На ходу курить очень вредно!

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