Огромный портрет появился на тротуаре в центре Барнаула

В центре Барнаула, на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, появился еще один арт-объект.

Портрет размером три на четыре метра на тротуарной плитке у дома на Молодежной, 41/1, нарисовала барнаульская художница Евгения Гайдарова.

"Вдохновились творчеством А. Мухи, получилась такая своеобразная реплика", – написала автор картины на своей странице в Instagram.

Ранее amic.ru писал о том, что в пресс-службе мэрии города рассказали о намерении восстановить туристическую эмблему Нагорного парка. В 2017 году ее уничтожило ураганом.