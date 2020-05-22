Огромный портрет появился на тротуаре в центре Барнаула

В центре Барнаула, на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, появился еще один арт-объект.
Портрет размером три на четыре метра на тротуарной плитке у дома на Молодежной, 41/1, нарисовала барнаульская художница Евгения Гайдарова.
"Вдохновились творчеством А. Мухи, получилась такая своеобразная реплика", – написала автор картины на своей странице в Instagram.
Ранее amic.ru писал о том, что в пресс-службе мэрии города рассказали о намерении восстановить туристическую эмблему Нагорного парка. В 2017 году ее уничтожило ураганом.
Комментарии
Супер! Очень узнаваемый стиль. Хотя угловатость черт лица и фигуры до характерности модерна малость не докручена. Надо будет вживую сходить глянуть.
у дома на Молодежной, 41/1
это где Новэкс что ли? а то 2 гис не знает дома 41/1
украшает вход
И как теперь ходить по такой красоте?