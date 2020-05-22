Средства индивидуальной защиты для медиков купят на 300 миллионов в Алтайском крае

Минздрав Алтайского края ведет мониторинг обеспеченности медицинских учреждений необходимыми средствами защиты. В ближайшее время будет произведена дополнительная закупка СИЗ на сумму 289,5 млн рублей.

"В регионе создан и своевременно пополняется запас СИЗ, который позволяет работать медицинским организациям как при имеющейся, так и при максимальной загрузке. Сейчас в нем более 48 тысяч защитных комбинезонов при ежедневном расходе до 300 штук", – рассказали в ведомстве.

По заказу Минздрава региональный Минпром продолжает работу по дополнительному обеспечению инфекционных госпиталей одноразовыми защитными костюмами за счет средств предпринимателей края. Кроме того, в медорганизации поступает гуманитарная помощь, сообщает официальный сайт Алтайского края.