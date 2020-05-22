Еще один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб сообщил о смерти десятого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае.
Таким образом, на 22 мая смерть именно от коронавируса подтверждена в семи случаях. По двум ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.
Как отмечают в алтайском Минздраве, все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенное время.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 74 новых инфицированных. Общее число зараженных в регионе достигло 1185.
Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей.
Комментарии
Сколько лет старичку было?
это как история - 2 дня жестко пили и веселились, а на второй день кто-то отравился печеньем... Предлагаю сделать статистику сколько реально умирают людей от гриппа, орви, болезней сердца, алкоголизма, наркомании... и сравним с этим! людей уже запугали совсем, хотят чтобы все сидели дома и молчали..... чтобы бесправными были и послушными....
22.05.2020 13:00
- гость -
Сколько лет старичку было?
Столько же, сколько тебе.
22.05.2020 13:06
гость
сколько реально умирают людей от наркомании... и сравним с этим!
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Вы совсем офигели?
Сдается мне что мрёт от коронавируса народу меньше чем от ежегодного гриппа.
вирус никуда не денется! переболеют почти все, как и гриппом и орви! если есть большие проблемы со здоровьем, то проблема будет не в вирусе....
Берегите здоровье, не травитесь сигаретами и алкоголем, хоть немного занимайтесь спортом, хотя бы гимнастику делайте, бывайте на улице на солнце.
Увеличьте шансы вашему организму справиться с вирусом.
Эти меры и без вируса полезны.
22.05.2020 13:14
гость
вирус никуда не денется! переболеют почти все, как и гриппом и орви! если есть большие проблемы со здоровьем, то проблема будет не в вирусе....
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С чего это все? Я гриппом не болела, только слышала, что есть такое. Прививки от него ни разу не ставила. Думаю, и коронавирусом не все должны переболеть.
22.05.2020 13:11
АБОРИГЕН
Сдается мне что мрёт от коронавируса народу меньше чем от ежегодного гриппа.
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Откуда данные берешь? Сочинаешь?
22.05.2020 13:06
гость
Алкоголизм и наркомания-выбор самого человека.От этого не умирают соседи и прохожие,а вот от безответственности подавляющего количества безмасочных горожан-да.
22.05.2020 13:33
Гость
вы уверенны что вы не болели вирусом? сдайте анализ, может у вас был в очень легкой форме и без симптомов! как и в 90% случаев в реале! у меня знакомые заразились.... 2 дня температура была 38... чуть болело горло и все, потом все само закончилось.... если бы не сдавали анализ, то и не знали бы про вирус! зимой и весной намного больше все болели от вирусов
22.05.2020 13:33
Гость
вы уверенны что вы не болели вирусом?
Реклама частной лаборатории? - Сдайте на анализ, узнаете, что уже переболели, и расслабьтесь. А кто скажет, что Вы уже не заразны?
22.05.2020 13:45
- гость -
ну так вы же переживаете..... хотите сдать анализ - сдайте!)
Что же вам всем дома не сидится!!!
22.05.2020 13:51
Илья
Прикинь, почти всем людям что-бы поесть нада сначала поработать