Еще один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб сообщил о смерти десятого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае.

Таким образом, на 22 мая смерть именно от коронавируса подтверждена в семи случаях. По двум ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.

Как отмечают в алтайском Минздраве, все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенное время.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 74 новых инфицированных. Общее число зараженных в регионе достигло 1185.

Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей.