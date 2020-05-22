Ущерб на три миллиона. Уголовное дело возбудили из-за вырубки леса в поселке Южном

Прокуратура проверила сообщения в СМИ о незаконной рубке леса в поселке Южном. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"'Обследование района около озера Варежка в п. Южном показало, что произведен снос 23 кленов, 18 тополей, 19 берез, 16 ив, 3 черемух. Сумма причиненного ущерба превысила 2,8 млн руб. В настоящее время по данному факту органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", – говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее amic.ru писал о том, что в другом месте, недалеко от шоссе Ленточный бор, житель Барнаула нашел срубленные деревья, которые лежали у дороги. Оказалось, что древесину просто не успели вывезти.
Комментарии
Полиция ищет тех, кому понадобились клены, тополя, березы, ивы и черемуха.
А что, оперативные службы УВД не работают уже??? Из СМИ "черпают" информацию. З/пл маловата??? Или не хотят ее отрабатывать???
Вообще когда начальник УВД будет общаться с граждами хоть раз в неделю?
Не найдут.
Коттеджами решили застроить?
Может в этом направлении копнуть?
Это чисто предположение.
Советское детство провел на Южном.
Отличное озеро было, Варежка.
Жаль что сейчас это заросшее болотце.
А мы думали озеро хотели "оживить".... Место отдыха сделать, как раньше было
А кто варежку разевал, что это - санитарная рубка. Это тело можно сразу на нары отправлять.
Зачем нач УВД. У нас на Чудненко 112 участковый обошел квартиры, проинструктировал по мошенникам дал свой моб тел. Все довольны.
Южком в курсе.
Срубленые деревья лежали возле дороги их не успели вывезти. Оставьте "засаду", кто приедет за ними тот и срубил. Черпайте информацию.