Ущерб на три миллиона. Уголовное дело возбудили из-за вырубки леса в поселке Южном

Прокуратура проверила сообщения в СМИ о незаконной рубке леса в поселке Южном. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"'Обследование района около озера Варежка в п. Южном показало, что произведен снос 23 кленов, 18 тополей, 19 берез, 16 ив, 3 черемух. Сумма причиненного ущерба превысила 2,8 млн руб. В настоящее время по данному факту органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", – говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее amic.ru писал о том, что в другом месте, недалеко от шоссе Ленточный бор, житель Барнаула нашел срубленные деревья, которые лежали у дороги. Оказалось, что древесину просто не успели вывезти.