Ущерб на три миллиона. Уголовное дело возбудили из-за вырубки леса в поселке Южном

Прокуратура проверила сообщения в СМИ о незаконной рубке леса в поселке Южном. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"'Обследование района около озера Варежка в п. Южном показало, что произведен снос 23 кленов, 18 тополей, 19 берез, 16 ив, 3 черемух. Сумма причиненного ущерба превысила 2,8 млн руб. В настоящее время по данному факту органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", – говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее amic.ru писал о том, что в другом месте, недалеко от шоссе Ленточный бор, житель Барнаула нашел срубленные деревья, которые лежали у дороги. Оказалось, что древесину просто не успели вывезти.
Комментарии
Полиция ищет тех, кому понадобились клены, тополя, березы, ивы и черемуха.
А что, оперативные службы УВД не работают уже??? Из СМИ "черпают" информацию. З/пл маловата??? Или не хотят ее отрабатывать???
Вообще когда начальник УВД будет общаться с граждами хоть раз в неделю?
Не найдут.
Коттеджами решили застроить?
Может в этом направлении копнуть?
Это чисто предположение.
Советское детство провел на Южном.
Отличное озеро было, Варежка.
Жаль что сейчас это заросшее болотце.
А мы думали озеро хотели "оживить".... Место отдыха сделать, как раньше было
А кто варежку разевал, что это - санитарная рубка. Это тело можно сразу на нары отправлять.
Зачем нач УВД. У нас на Чудненко 112 участковый обошел квартиры, проинструктировал по мошенникам дал свой моб тел. Все довольны.
Южком в курсе.
Срубленые деревья лежали возле дороги их не успели вывезти. Оставьте "засаду", кто приедет за ними тот и срубил. Черпайте информацию.
Ну в лесном тоже проверьте. с нашей стороны тоже лес редеет. с виду норм, вглубь заходишь а там прям поляны уже вырубленные. вот к примеру где склады пороховые, правее есть дорога через брод Барнаулки, вот не доезжая речки правая сторона вырублена к чертям большими латками.
Вертолеты регулярно летают - неужеди сверху не видать вырубленного леса? Не верю. Все они похоже в доле.
И да....не найдут они никого там виновного стопудов.
Ну что за идиотов то нас всех держать! Они же рубили все спокойно среди белого дня и ни от кого не прятались. А теперь буквально страшная тайна и неразрешимая задача - а как же их найти? Просто вот мы, если честно, думали, что просто ведутся работы по очищению Варежки...