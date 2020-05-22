Соседних домов не видно: барнаульцы поделились в соцсетях снимками утреннего тумана

Утро последнего рабочего дня на этой неделе встретило столицу края густым туманом. Горожане выкладывают в соцсети фотографии окутанного весенней дымкой Барнаула и не устают удивляться природным аномалиям этого мая.

Загадочный Барнаул в нашей подборке.