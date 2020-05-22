Соседних домов не видно: барнаульцы поделились в соцсетях снимками утреннего тумана

Утро последнего рабочего дня на этой неделе встретило столицу края густым туманом. Горожане выкладывают в соцсети фотографии окутанного весенней дымкой Барнаула и не устают удивляться природным аномалиям этого мая.
Загадочный Барнаул в нашей подборке.
Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным. . . . #погода #life #adventure #супер #туман #fog #алтай #алтайскийкрай #сибирь #siberia #фото #foto #russia #россия #инстаграмнедели #Барнаул #фотография #instagram #instagood #nature #insta #like4like #likeforlike #followme #follow #инста #insta #следуйзамной #лайки #l4l
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