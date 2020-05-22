Арбитражный суд арестовал имущество "Барнаулкапстроя" на 420 тысяч рублей

Арбитражный суд Алтайского края 19 мая разрешил арестовать имущество АО СЗ "Барнаулкапстрой" более чем на 420 тысяч рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

С требованием в суд обратилось ООО "СДЛ-Групп". Причиной стало неисполнение девелопером судебных постановлений, возбужденных еще в феврале 2019 года. Арест имеет временный характер и необходим для обеспечения договоренностей между компаниями.

Этой весной "СДЛ-Групп" уже подавало иск в арбитраж о взыскании со строительной компании пяти миллионов рублей с обеспечением путем ареста банковских счетов и имущества. Однако тогда судья встал на сторону застройщика.

Как отмечает "АПН", одним из учредителей фирмы, пытающейся отсудить деньги у "Барнаулкапстроя", является Александр Канаков, который с 2019 года руководил застройщиком, пока в отношении него не возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее стало известно, что директор вышел из СИЗО и будет ожидать суда под домашним арестом.

Напомним, что 100% акций "Барнаулкапстроя" принадлежат мэрии Барнаула. Строительная компания работает на нескольких площадках – возводит жилой комплекс "Парковый", микрорайон "Клевер". Также "Барнаулкапстрой" взял обязательство достроить объекты обанкротившегося "СтройГАЗа" на Павловском тракте, 297, 291 и на Папанинцев, 119.

Компания сдала все проекты, кроме дома на Павловском тракте, 291, который девелопер достраивает поэтапно. 14 февраля в администрации города отчитались о сдаче первого и второго подъезда, а 3 марта стало известно о сроках сдачи последних двух блоков строения.