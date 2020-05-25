В тренде: где найти актуальную обувь к летнему сезону

Сандалии из новой коллекции Monro

Эксперты прогнозируют жаркое лето – значит, пора приобретать открытую обувь. Спортивные сандалии, "гладиаторы" и массивная подошва – тренды лета 2020 года. Но в пандемию многие магазины закрыты. Где обновить гардероб?

В Барнауле обувные магазины Monro уже открыли двери для покупателей. В новой коллекции – не только удобные сандалии, но и кроссовки, туфли и босоножки из натуральной и искусственной кожи. Летняя сумка, ремень и очки дополнят образ. Все это можно приобрести в магазинах сети.

Покупки в Monro – это безопасно. Персонал дезинфицирует помещения и поверхности по всем требованиям законодательства и Роспотребнадзора. Консультанты носят маски и перчатки, а для покупателей сделана разметка, чтобы соблюдать дистанцию.

Посетители сайта сети могут забронировать для примерки понравившуюся модель. Для этого нужно нажать кнопку "Заказать примерку" в карточке товара и выбрать удобный отдел.

Список открытых магазинов доступен по ссылке.

Сеть обувных магазинов Monro

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