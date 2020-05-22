В Роспотребнадзоре рассказали, кого первым будут прививать от коронавируса

Первыми от коронавируса будут прививать людей из группы риска, поскольку производственные мощности не позволят сразу изготовить вакцину для всех россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска", – сказала она.
По словам главного санэпидемиолога страны, сейчас вариант создания сразу большого количества доз прорабатывается на уровне государства. Если правительству удастся найти решение, то вакцина будет "наработана" для большей части населения страны.
Напомним, что для вируса SARS-CoV-2 в группу риска попадают люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Ранее amic.ru сообщил, что первыми в стране начнут вакцинировать людей с низким уровнем антител. Также стало известно, что прививка от COVID-19 в России может появиться уже в конце лета.
Комментарии
То есть группу риска решили теперь добить непроверенной вакциной? А что , на себе не хотят испробовать?
Эт дело добровольное. Как с гриппом Хожу каждый год - пока везет ! Готов как пионЭр
Ещё не хватало в себя всякую хре..нь вкалывать! Пусть уж сами на себе испытывают! А тем временем китайцы новый вирус пока придумают
Ну, с кого-то надо начинать, ради науки пожертвовать.
начните с депутатиков. они же так трясутся за свою ж...
про пробы на самих себя - согласен!
хотя могут и писануться... по телеку покажут как им глюкозу поставили, а скажут что самую что ненаесть прививку? и что, кто поверит? правильно вчера на ю-тубе один тип сказал - государству которое на каждом шагу обманывает, уже просто трудно верить в любом вопросе! собственно это то что сегодня витает в воздухе...
так депутатики и так в группе риска... сплошь за 60 и у всех хронические...
Я правильно понял, в зоне риска у нас вся госдума, президент.
Как это похвально, если первую дозу вакцины царь на себе испытает.
В древности в бой цари шли впереди армии! Не прятались в бомбоубежищах....
Я так понимаю, что древность для Вас всё, что старше 120 лет?