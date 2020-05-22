В Роспотребнадзоре рассказали, кого первым будут прививать от коронавируса

Первыми от коронавируса будут прививать людей из группы риска, поскольку производственные мощности не позволят сразу изготовить вакцину для всех россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска", – сказала она.

По словам главного санэпидемиолога страны, сейчас вариант создания сразу большого количества доз прорабатывается на уровне государства. Если правительству удастся найти решение, то вакцина будет "наработана" для большей части населения страны.

Напомним, что для вируса SARS-CoV-2 в группу риска попадают люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее amic.ru сообщил, что первыми в стране начнут вакцинировать людей с низким уровнем антител. Также стало известно, что прививка от COVID-19 в России может появиться уже в конце лета.