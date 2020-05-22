В Барнауле проверили, есть ли в магазинах объявления о масочном режиме

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Администрация Центрального района вместе с дружинниками провели рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение масочного режима на торговых предприятиях, а также наличие соответствующих информационных листовок и объявлений.
Напомним, согласно указу, который подписал губернатор Виктор Томенко, на территории Алтайского края носить маски и респираторы необходимо в общественных местах.
Если посетитель магазина находится без средств индивидуальной защиты, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии.
Ранее Виктор Томенко предупреждал о том, что если меры предосторожности не будут соблюдаться добровольно, администрация может прибегнуть и к "силовым методам".
Комментарии
Объявления есть, масочного режима - нет. Всем покласть на объявления, включая работников магазинов.
администрация может прибегнуть и к "силовым методам"...
Им с бабами и детями только и воевать
В новакс на
Южном без масок не обслуживают.
Объявления почти везде висят, но их никто не соблюдает. В том числе и сам персонал! Яркий пример Мария-ра и Магнит. Надо уже народ штрафовать ,а не предупреждать. И так видно что толку нет от предупреждений...
Указ Томенко не соответствует федеральному законодательству, магазины в соответствии с федеральными законами не имеют права отказать в обслуживании покупателя, тем более, что в указе Томенки нет ни слова о наделении торгующих организаций такими полномочиями.