Что такое опрессовка и чего нельзя делать во время ЧП на теплосетях. Инфографика

В июне в Барнауле начнется традиционная опрессовка. Тепловые сети проверят на прочность и плотность. Где тонко, там и порвется – во время гидравлических испытаний возможны порывы трубопроводов. Портал amic.ru совместно с Сибирской генерирующей компанией подготовил советы, как себя вести во время опрессовки и чего нельзя делать, если идут ремонтные работы.

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