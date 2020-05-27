Что такое опрессовка и чего нельзя делать во время ЧП на теплосетях. Инфографика

В июне в Барнауле начнется традиционная опрессовка. Тепловые сети проверят на прочность и плотность. Где тонко, там и порвется – во время гидравлических испытаний возможны порывы трубопроводов. Портал amic.ru совместно с Сибирской генерирующей компанией подготовил советы, как себя вести во время опрессовки и чего нельзя делать, если идут ремонтные работы.
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Комментарии
Каждый год опрессовывают, нешто каждый год нужны испытания? При этом каждый год латают одни и те же участки. В 13 г по Ленина все разрыли и положили новые трубы, и все равно продолжили копать уже "новые" трубы
во время ЧП
Какие сложные телефоны на время ЧП дали, а уже лет 10 рассказывают про 112
Filin
так если каждый год фигачить даже новые трубы запредельным давлением, ради опрессовки, они и прослужат не 50 лет, а 5