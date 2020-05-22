В Алтайском крае планируют увеличить число пунктов сдачи ЕГЭ

Число пунктов сдачи ЕГЭ в Алтайском крае могут увеличить на 300. Об этом во время онлайн-брифинга 22 мая рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Из-за пандемии, согласно требованиям Роспотребнадзора, школьники во время сдачи ЕГЭ должны сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра. Поэтому одновременно в классе может находиться гораздо меньше детей, чем планировалось. Дополнительные аудитории должны решить эту проблему и разместить всех сдающих.

Сейчас в Минобре прорабатывают этот вопрос. Они рассматривают варианты либо увеличить число школ, либо в каждом пункте задействовать больше классов. По словам Костенко, сейчас в качестве аудиторий для сдачи даже рассматривают спортзалы, актовые залы, столовые (если они соответствуют всем необходимым нормам).

Так как ЕГЭ по русскому языку – самый массовый, то его будут сдавать два дня. "Мы предполагаем, что в этом году примерно 10 тыс. ребят планируют сдать русский язык, потому что этот предмет им необходим для поступления в вуз. Поэтому экзамен будет сдаваться в два потока – 2 и 3 июля", – пояснил Костенко.

Также, по словам министра, сейчас с муниципалитетами тщательно прорабатываются все моменты по организации процедуры сдачи. Ведь, как правило, в районах учеников централизованно со всех сел привозят в одну школу. "И тут тоже свои особые требования к транспорту, водителю, сопровождающему, комнате отдыха. Поэтому здесь очень много нюансов, которые сейчас мы вместе с муниципалитетами тщательно прорабатываем", – добавил министр.

Ранее amic.ru сообщал, что начало ЕГЭ перенесли на 29 июня. Рособрнадзор представил расписание экзаменов.