Цены как в столице. В Бийске на продажу выставили три рекордно дорогие квартиры

В Бийске на продажу выставили сразу три самые дорогие квартиры в городе, сообщает "Бийский рабочий".

Одна из них располагается в "Доме ученых", построенном в 1976 году рядом с НИИ-9 – засекреченным советским предприятием, позже переименованным в НПО "Алтай". Четырехкомнатная квартира с советской планировкой выставлена за 10 миллионов рублей. В объявлении отметили, что в ней есть два отдельных санузла и гардеробная комната.

Другая квартира расположена в элитном шестиэтажном доме, рядом с бийским лицеем. Недвижимость реализуется с мебелью и "в связи с переездом". За пять комнат продавец просит также 10 миллионов рублей. В объявлении указывается, что вариант отлично подойдет для родителей лицеистов.

Самая дорогая квартира Бийска расположена также рядом с лицеем. В ней всего три комнаты, однако их общая площадь составляет 140 квадратных метров. Она также продается в связи с переездом, а покупателю достанется мебель и бытовая техника. Цена самого дорого жилья в Бийске – 12 миллионов рублей.

Напомним, что рекорд стоимости на жилую недвижимость в Бийске был поставлен в 2018 году. Тогда в алтайском городе продавали двухуровневую квартиру в бывшем здании детского сада "Медвежонок" за 25 миллионов рублей.