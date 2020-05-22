Музей Василия Шукшина в Сростках откроется не раньше августа

Сотрудники Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина рассказали о распоряжении, которое поступило им от Минкульта. В тексте сказано, что музеи смогут принимать одиночных посетителей через пять недель с момента снятия режима самоизоляции, пишет "Бийский рабочий".

Что касается групповых посещений, их разрешат только через семь недель после отмены ограничительных мер. При этом в Алтайском крае в ближайшее время послаблений пока не предвидится. Поэтому даже при самых оптимистичных прогнозах кассы музея-заповедника начнут продажу билетов не раньше конца августа – начала сентября.

Ранее amic.ru писал о том, что учреждения культуры, включая театры, музеи и библиотеки, будут выходить из карантина в несколько этапов. Ожидается, что к нормальному режиму они вернутся только осенью.