Мужчина утонул в Алтайском крае. Тело ищут уже два дня

Несчастный случай произошел на озере Ключ в селе Ложкино Целинного района Алтайского края. Во время купания утонул 41-летний мужчина. Поиски продолжаются второй день.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сразу после поступления информации об инциденте на место выдвинулись 17 человек и пять единиц техники. Первый день поисков результатов не дал.

Спасатели напоминают, что на данный момент купальный сезон в Алтайском крае не открыт, ни один пляж еще не оборудован. Таким образом, купание в любом месте запрещено.

Как уже сообщал amic.ru, 17 мая в Тогульском районе в Чумыше утонул 13-летний подросток, который купался с друзьями. Тело мальчика до сих пор не найдено.