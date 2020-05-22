Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Сейчас в законе об образовании воспитание осуществляется "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил" и проводится в "интересах человека, семьи, общества и государства".

Президент предложил дополнить это определение, закрепив в законе необходимость формирования "чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению".

В пояснительной записке говорится, что патриотическое воспитание будет частью работы образовательных программ, а разработают подход сами учебные заведения.