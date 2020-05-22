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Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

, ИА "Амител"
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности"
Фото: dela.ru

Фото: dela.ru

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Сейчас в законе об образовании воспитание осуществляется "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил" и проводится в "интересах человека, семьи, общества и государства".

Президент предложил дополнить это определение, закрепив в законе необходимость формирования "чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению".

В пояснительной записке говорится, что патриотическое воспитание будет частью работы образовательных программ, а разработают подход сами учебные заведения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 14:12
Alex1976

А при чем здесь достижения и победы СССР и путин, Пускай патриотизм на своих достижениях и победах воспитывает, а то примазался понимаешь.

22.05.2020 14:13
- гость -

Ну он и новатор! Вперед все разрушил, а теперь возрождает только выдает за свое решение! Патриотическое воспитание школьников было еще при СССР!

22.05.2020 14:17
- гость -

Дух навализма под себя надо выветривать с младых лет.

22.05.2020 14:19
- гость -

Запоздалое решение, думаю этим никто в серьёзных не будет заниматься.

22.05.2020 14:20
- гость -

О каком патриотизме и гражданственности он говорит??? Он же сам показывает пример, что можно обманывать людей! Обратимся к его словам, что не будет повышения пенсионного возраста пока он президент... Что видим по факту: пенсионный возраст повышен, а он продолжает быть президентом! И этот человек говорит о патриотизме!!!

22.05.2020 14:21
гость

диды воевали, роттенбергу надо помочь, типа так?

22.05.2020 14:21
- гость -

Не пора ли этому "патриоту" уйти с поста...

22.05.2020 14:23
- гость -

Последнее прибежище негодяев. Обидно, что они под эти "патриотические" мероприятия распилят ещё много народных денег...

22.05.2020 14:24
- гость -

При Гитлере не разрушили столько предприятий, сколько при Путине. Там в Европе, а здесь от Калининграда до Дальнего Востока разруха.

22.05.2020 14:29
A1isa

уважение должно быть ко всем, а не только к защитникам отечества и старикам, уважать за возраст вообще бред

22.05.2020 14:33
- гость -

как показала практика, государство за период становления гражданином подрастающего поколения может и поменяться на 180 градусов. учили любить одну страну, а стала совершенно другая...

22.05.2020 14:35
- гость -

22.05.2020 14:12
Alex1976
А при чем здесь достижения и победы СССР и путин, Пускай патриотизм на своих достижениях и победах воспитывает, а то примазался понимаешь.

Как это?!? Без Путина не было бы победы в ВОВ! Осталось ему победить в ВОВ 1812 года всего только.

22.05.2020 14:36
- гость -

22.05.2020 14:29
A1isa
Ну значит плохо Вас мама с папой воспитали, раз возраст пожилого человека для Вас ничто. Не забывайте, Вы тоже станете пожилым человеком и вот когда будите еле двигаться и стоять будет тяжело, зайдя в автобус никто Вам место из молодых не уступит, вот тут Вы поймете все. Но на Вас будет молодым наплевать, зачем старость уважать!

22.05.2020 14:37
гость

Путин бы лучше подумал сначала, а потом говорил. Чтобы дети любили родину они должны ей гордиться. А чем наши дети должны гордиться? Тем, что наши олигархи на первых страницах журнала Форбс, или то, что Сечин и Милер получают несколько миллионов в день, а большинство доедают последний хрен без соли? Подумай Вова, гордиться то нечему, это в Советском союзе было чему гордиться, строились новые предприятия, сады, школы, дороги, города, села. А сейчас только одна разруха

22.05.2020 14:38
- гость -


22.05.2020 14:35
- гость -
Ну а борьба с печенегами и половцами его же заслуга...

22.05.2020 14:46
- гость -

При коммунистах: мама была мамой-одиночкой, работала и от государства еще получала на меня 30 рублей. Место в яслях и детском саду были предоставлены. Закончил школу, профтехучилище (какое хотел и бесплатно), пошел работать, была уверенность в пенсии. Настоящая власть у меня отняла пять лет пенсионного возраста, увеличивает поборы...
За что мне уважать эту власть? Путин обманывает народ прямо с экрана, в наглую!

22.05.2020 14:47
- гость -

Будут говорить: "Будете хорошо учиться, станете богатыми как Ротенберги,Ковальчук, Тимченко,Сечин, Греф, Миллер".

22.05.2020 14:50
гость

Поздно уже теперь этим заниматься.Поезд давно ушёл...

22.05.2020 14:51
A1isa


22.05.2020 14:36
- гость -

уважать и уступать место это разные вещи, если человек говн* уважать его только за то, что он дожил до старости не за что

22.05.2020 14:51
- гость -

14:17
- гость -
Дух навализма под себя надо выветривать с младых лет.

Правильно! Ведь не патриотично барину в кошелёк заглядывать!

22.05.2020 14:51
- гость -

A1isa, а тебя за что уважать? За то, что народилась?

22.05.2020 14:52
Гость

Обучение можно заканчивать после овладевания письмом,чтением и счёту до ста.
Потом-только патриотическое воспитание и "Слово Божие".
Для жизни-достаточно.

22.05.2020 14:53
- гость -

Патриотизм наскоком не воспитывается, дети должны чувствовать постоянную заботу государства, а не единоразовыми выплатами. Во времена СССР были Дворцы пионеров, Станции юных техников с самыми разнообразными направлениями творчества, что способствовало профессиональному ориентированию и приобретению начального опыта, и уже к поступлению в ВУЗы имели правильное и сложившееся представление о своей профессии. ДОСААФ вносило свой вклад патриотическое воспитание молодежи. Издавались книги, снимались фильмы с патриотической тематикой. Сейчас культ потребления, который многим просто перекорежил, переформатировал мозги. Многие просто не понимают даже самые простые понятия о доброте ( A1isa)

22.05.2020 15:00
A1isa



22.05.2020 14:51
- гость -

22.05.2020 14:53
- гость -

если вы можете судить человека ничего о нем не зная грош цена вашей доброте и воспитанию

22.05.2020 15:00
гость

Которые в стае или стаде живут, они старых бросают, потому что старые стае или стаду бег замедляют. Это закон животных

22.05.2020 15:00
- гость -

22.05.2020 14:51
A1isa
Вы еще молоды, но уже обижены на жизнь и на людей!
Я уже сказал, Вы поймете все только тогда, когда сами станете пожилым человеком!
И поверьте, это наступит незаметно и очень быстро.., даже удивитесь как быстро...
В данный момент не получится Вам ничего объяснить. Не обижайтесь - я не укоряю, а просто говорю как есть. Я и сам был молод и не понимал многого!

22.05.2020 15:05
- гость -

22.05.2020 15:00
A1isa
Так Вы же сами затеяли разговор, что не за что старость уважать. Но всегда опыт перенимался у более опытного, старого поколения. Получается, что Вы не уважаете своих бабушек и дедушек, не говоря уже о родителях?

22.05.2020 15:10
- гость -

A1isa, вы уже в своем посте 14:29 сказали больше чем хотели.

22.05.2020 15:11
- гость -

Правильно! Ведь не патриотично барину в кошелёк заглядывать!
---------------------------------------------------------
И какая от этого польза-заглядывать в чужие кошельки и огороды?

22.05.2020 15:13
- гость -

И наш патриотизм не очень высок.
Он — не фужер на банкете, не танцор нагишом,
Он не гимны, не марши, не речей песок,
Он наивен, прост и даже смешон.
Он — не дубина, не народ, не вождь,
Не чугунный цветок в гранитной руке…
Он там, где мы хоронили дождь,
Он — солнце, тонущее в реке.

Ю.Шевчук

22.05.2020 15:16
- гость -

Сегодня даже себя не уважают. Деньги зат мили все. Воровство, лож, взятки.

22.05.2020 15:22
- гость -

15:05
- гость -
Так Вы же сами затеяли разговор, что не за что старость уважать.
Получается, что Вы не уважаете своих бабушек и дедушек, не говоря уже о родителях?

Как это у вас получилось? Она же русским по белому сказала, что если человек такой демагог как вы, то уважать его только за старость она не будет. Она права.

22.05.2020 15:24
- гость -

15:16
- гость -
Воровство, лож, взятки.

Как будто при святом совке этого не было. Кумовство, блат - это с другой планеты привезли?

22.05.2020 15:26
- гость -

Как это у вас получилось? Она же русским по белому сказала, что если человек такой демагог как вы, то уважать его только за старость она не будет. Она права.


+Много

Перед нами яркий пример не уважаемого пенсионера - CALIBR.

22.05.2020 15:28
- гость -

15:11
- гость -
И какая от этого польза-заглядывать в чужие кошельки и огороды?

Разве народ не имеет права знать, как живут его слуги?

22.05.2020 15:38
М

Поддерживаю Путина!
Прежде подумай что ты сделал для Родины, а не сколько там тебе чего государство должно. Это относится и к троллям и чиновникам и олигархам, хоть путинским хоть непутинским.
Не нравится система управления? Разберись, включи активную гражданскую позицию, проголосуй и измени. А то у нас кому-то нравится, кому-то не нравится, а большинству ваще по барабану что происходит и со страной и с образованием и с культурой, лишь бы своя зад..ца в тепле была. Харэ ждать хорошего дядю, который прилетит в голубом вертолете и покажет безплатно кино, надо становиться активными и грамотными патриотами!

22.05.2020 15:41
@@

Соревнования по патриотизму надо будет проводить, в классах, между школами, городами, чемпионов награждать, все про патриотизм записать в Конституцию, со сноской: "Слова Путина, исполняют жители России."
Развивать патриотизм на местах: Алтайский, Горно-алтайский, Чеченский, Татарский и т.д.Опять же соревнования между регионами проводить и национальностями. Вот заруба будет, от теликов не оторвать...

22.05.2020 15:43
- гость -

Смело мы в бой пойдём за (???)
И как один умрём, в борьбе за это

22.05.2020 15:45
- гость -

На учёт возьмусь, а воевать шишь с маслом

22.05.2020 16:06
гость

права Алиса в том, что некоторые только и кричат - я старый, меня надо уважать, вообще то уважают за другие качества, а не просто потому, что дожил до определенного возраста, Если что, сама пенсионерка

22.05.2020 16:10
@@

Организовать дворовые банды ячейки патриотов, в Интернете публиковать достижения членов банды ячейки по патриотическому воспитанию жителей. Всех жителей занести в российскую картотеку по патриотизму, учредить нагрудные значки патриотов 1, 2, 3 степени. Обязать всех сдавать нормы по патриотизму.
Спрашивать при сдаче норм, а Россию продал бы за 1 млн рублей, а за 2, 3? Обязательно спрашивать, чей Крым? За неправильный ответ – каторжные работы. Только так можем поднять патриотизм и гражданственность в стране. Аминь.

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